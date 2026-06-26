Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: тривають відновлювальні роботи
Вночі 26 червня на Одещині внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Тривають ремонтні роботи для відновлення електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.
"Ремонтні роботи потребують часу.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області", - йдеться в повідомленні.
Атаки на енергетику ДТЕК у червні 2026: серія ударів по ТЕС та мережах
У червні 2026 року російські атаки на енергетичні об’єкти ДТЕК відбувалися кілька разів і мали переважно характер ударів по теплоелектростанціях та регіональних мережах розподілу електроенергії.
Найбільш зафіксовані епізоди виглядали так:
- на початку місяця (5 червня) під масовану атаку потрапила одна з ТЕС ДТЕК. Повідомлялося про серйозні руйнування обладнання, а також про загибель працівника та поранених. Це був черговий удар у межах системного обстрілу української енергетики, який триває вже тривалий час.
- у ніч на 7–8 червня зазнала ураження енергетична інфраструктура на Одещині: пошкодження обладнання спричинили перебої з електропостачанням для тисяч споживачів, частина домогосподарств тимчасово залишалася без світла .
- 12 червня знову повідомлялося про удар по теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок цієї атаки також були жертви серед персоналу та суттєві пошкодження енергетичного обладнання .
Окремо протягом місяця фіксувалися повторні удари по ТЕС і мережах у різних регіонах, зокрема на півдні та в центрі країни, що призводило до аварійних відключень і тривалих відновлювальних робіт
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