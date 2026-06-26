Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: тривають відновлювальні роботи

Вночі 26 червня на Одещині внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Тривають ремонтні роботи для відновлення електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.

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"Ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області", - йдеться в повідомленні.

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Атаки на енергетику ДТЕК у червні 2026: серія ударів по ТЕС та мережах

У червні 2026 року російські атаки на енергетичні об’єкти ДТЕК відбувалися кілька разів і мали переважно характер ударів по теплоелектростанціях та регіональних мережах розподілу електроенергії.

Найбільш зафіксовані епізоди виглядали так:

на початку місяця (5 червня) під масовану атаку потрапила одна з ТЕС ДТЕК. Повідомлялося про серйозні руйнування обладнання, а також про загибель працівника та поранених. Це був черговий удар у межах системного обстрілу української енергетики, який триває вже тривалий час.

у ніч на 7–8 червня зазнала ураження енергетична інфраструктура на Одещині: пошкодження обладнання спричинили перебої з електропостачанням для тисяч споживачів, частина домогосподарств тимчасово залишалася без світла .

12 червня знову повідомлялося про удар по теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок цієї атаки також були жертви серед персоналу та суттєві пошкодження енергетичного обладнання .

Окремо протягом місяця фіксувалися повторні удари по ТЕС і мережах у різних регіонах, зокрема на півдні та в центрі країни, що призводило до аварійних відключень і тривалих відновлювальних робіт