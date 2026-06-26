Враг атаковал энергетический объект ДТЭК на Одесщине: продолжаются восстановительные работы

Ночью 26 июня в Одесской области в результате атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК.

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"Ремонтные работы требуют времени.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всем жителям области", - говорится в сообщении.

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Атаки на энергетику ДТЭК в июне 2026 года: серия ударов по ТЭС и сетям

В июне 2026 года российские атаки на энергетические объекты ДТЭК происходили несколько раз и носили преимущественно характер ударов по теплоэлектростанциям и региональным сетям распределения электроэнергии.

Наиболее заметные эпизоды выглядели следующим образом:

в начале месяца (5 июня) под массированную атаку попала одна из ТЭС ДТЭК. Сообщалось о серьезных повреждениях оборудования, а также о гибели работника и раненых. Это был очередной удар в рамках системного обстрела украинской энергетики, который продолжается уже длительное время.

В ночь на 7–8 июня была повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской области: повреждения оборудования привели к перебоям с электроснабжением тысяч потребителей, часть домохозяйств временно осталась без света.

12 июня вновь поступали сообщения об ударе по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате этой атаки также были жертвы среди персонала и значительные повреждения энергетического оборудования.

Кроме того, в течение месяца фиксировались повторные удары по ТЭС и сетям в различных регионах, в частности на юге и в центре страны, что приводило к аварийным отключениям и длительным восстановительным работам