Враг атаковал энергетический объект ДТЭК на Одесщине: продолжаются восстановительные работы
Ночью 26 июня в Одесской области в результате атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК.
"Ремонтные работы требуют времени.
Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всем жителям области", - говорится в сообщении.
Атаки на энергетику ДТЭК в июне 2026 года: серия ударов по ТЭС и сетям
В июне 2026 года российские атаки на энергетические объекты ДТЭК происходили несколько раз и носили преимущественно характер ударов по теплоэлектростанциям и региональным сетям распределения электроэнергии.
Наиболее заметные эпизоды выглядели следующим образом:
- в начале месяца (5 июня) под массированную атаку попала одна из ТЭС ДТЭК. Сообщалось о серьезных повреждениях оборудования, а также о гибели работника и раненых. Это был очередной удар в рамках системного обстрела украинской энергетики, который продолжается уже длительное время.
- В ночь на 7–8 июня была повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской области: повреждения оборудования привели к перебоям с электроснабжением тысяч потребителей, часть домохозяйств временно осталась без света.
- 12 июня вновь поступали сообщения об ударе по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате этой атаки также были жертвы среди персонала и значительные повреждения энергетического оборудования.
Кроме того, в течение месяца фиксировались повторные удары по ТЭС и сетям в различных регионах, в частности на юге и в центре страны, что приводило к аварийным отключениям и длительным восстановительным работам
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