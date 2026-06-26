На Николаевщине построят противорадиационное укрытие за 152 млн грн, - ГВА

В Баштанской громаде Николаевской области при поддержке международных партнеров реализуется проект строительства современного противорадиационного укрытия стоимостью 152 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр Баштанки Александр Береговой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Убежище строят для лицея

По словам Берегового, проект предусматривает строительство укрытия двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного убежища для Баштанского лицея.

Также в рамках проекта обустроят переход между новым защитным сооружением и действующим корпусом учебного заведения.

Проект финансируют международные партнеры

Мэр отметил, что реализацию проекта осуществляет Центральное агентство по управлению проектами Литовской Республики при финансовой поддержке программы "Соседство, развитие и международное сотрудничество — Глобальная Европа".

Во время международного форума URS 2026 в Гданьске стороны обсудили ход строительства укрытия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По состоянию на июнь 2026 года общая стоимость проекта составляет 152 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило почти 2 млрд грн на укрытия в учебных заведениях в 10 областях