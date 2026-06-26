На Миколаївщині збудують протирадіаційне укриття за 152 млн грн, - МВА

У Баштанській громаді Миколаївської області за підтримки міжнародних партнерів реалізують проєкт будівництва сучасного протирадіаційного укриття вартістю 152 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міський голова Баштанки Олександр Береговий.

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Укриття будують для ліцею

За словами Берегового, проєкт передбачає будівництво укриття подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного сховища для Баштанського ліцею.

Також у межах проєкту облаштують перехід між новою захисною спорудою та чинним корпусом навчального закладу.

Проєкт фінансують міжнародні партнери

Міський голова зазначив, що реалізацію проєкту здійснює Центральне агентство з управління проєктами Литовської Республіки за фінансової підтримки програми "Сусідство, розвиток і міжнародна співпраця – Глобальна Європа".

Під час міжнародного форуму URS 2026 у Гданську сторони обговорили перебіг будівництва укриття та перспективи подальшої співпраці.

Станом на червень 2026 року загальна вартість проєкту становить 152 млн грн.

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