На Миколаївщині збудують протирадіаційне укриття за 152 млн грн, - МВА
У Баштанській громаді Миколаївської області за підтримки міжнародних партнерів реалізують проєкт будівництва сучасного протирадіаційного укриття вартістю 152 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міський голова Баштанки Олександр Береговий.
Укриття будують для ліцею
За словами Берегового, проєкт передбачає будівництво укриття подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного сховища для Баштанського ліцею.
Також у межах проєкту облаштують перехід між новою захисною спорудою та чинним корпусом навчального закладу.
Проєкт фінансують міжнародні партнери
Міський голова зазначив, що реалізацію проєкту здійснює Центральне агентство з управління проєктами Литовської Республіки за фінансової підтримки програми "Сусідство, розвиток і міжнародна співпраця – Глобальна Європа".
Під час міжнародного форуму URS 2026 у Гданську сторони обговорили перебіг будівництва укриття та перспективи подальшої співпраці.
Станом на червень 2026 року загальна вартість проєкту становить 152 млн грн.
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