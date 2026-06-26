6 лет тюрьмы: на Черниговщине военного приговорили за СОЧ и разжигание вражды, - ГБР

Военнослужащего в Черниговской области приговорили к 6 годам лишения свободы за самовольное оставление службы и призывы к национальной вражде в социальных сетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В ноябре 2022 года военнослужащий одной из воинских частей в Черниговской области самовольно покинул место несения службы и начал скрываться от правоохранительных органов.

Находясь за пределами воинской части, он активно публиковал в социальных сетях видео и посты с призывами к разжиганию межнациональной вражды и нетерпимости по национальному признаку", — говорится в сообщении.

Выводы экспертиз подтвердили, что распространенные материалы содержали признаки разжигания национальной и расовой вражды.

Задержание и попытка уклонения от следствия

По данным ГБР, в декабре 2024 года фигурант был задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. После его уплаты мужчина, как отмечается, вновь начал скрываться от следствия.

Впоследствии его повторно задержали на территории Киевской области. После этого суд принял решение о безальтернативном содержании под стражей, а залог конфисковал в пользу государства.

Приговор суда

Суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и нарушении равноправия граждан по национальному, расовому и другим признакам (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закупила генераторы для армии с переплатой более 18 млн грн: на Львовщине разоблачена офицер, - ГБР