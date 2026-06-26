6 лет тюрьмы: на Черниговщине военного приговорили за СОЧ и разжигание вражды, - ГБР
Военнослужащего в Черниговской области приговорили к 6 годам лишения свободы за самовольное оставление службы и призывы к национальной вражде в социальных сетях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.
"В ноябре 2022 года военнослужащий одной из воинских частей в Черниговской области самовольно покинул место несения службы и начал скрываться от правоохранительных органов.
Находясь за пределами воинской части, он активно публиковал в социальных сетях видео и посты с призывами к разжиганию межнациональной вражды и нетерпимости по национальному признаку", — говорится в сообщении.
Выводы экспертиз подтвердили, что распространенные материалы содержали признаки разжигания национальной и расовой вражды.
Задержание и попытка уклонения от следствия
По данным ГБР, в декабре 2024 года фигурант был задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. После его уплаты мужчина, как отмечается, вновь начал скрываться от следствия.
Впоследствии его повторно задержали на территории Киевской области. После этого суд принял решение о безальтернативном содержании под стражей, а залог конфисковал в пользу государства.
Приговор суда
Суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и нарушении равноправия граждан по национальному, расовому и другим признакам (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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