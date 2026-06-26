6 років тюрми: на Чернігівщині військового засудили за СЗЧ і розпалювання ворожнечі, - ДБР

Військовослужбовця на Чернігівщині засудили до 6 років ув’язнення за самовільне залишення служби та заклики до національної ворожнечі в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

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"У листопаді 2022 року військовослужбовець однієї з військових частин на Чернігівщині самовільно залишив місце несення служби та почав переховуватися від правоохоронців.

Перебуваючи поза межами військової частини, він активно публікував у соціальних мережах відео та дописи із закликами до розпалювання міжнаціональної ворожнечі й нетерпимості за національною ознакою", - йдеться в повідомленні.

Висновки експертиз підтвердили, що поширені матеріали містили ознаки розпалювання національної та расової ворожнечі.

Затримання та спроба ухилення від слідства

За даними ДБР, у грудні 2024 року фігуранта було затримано, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після її сплати чоловік, як зазначається, знову почав переховуватися від слідства.

Згодом його повторно затримали на території Київської області. Після цього суд ухвалив рішення про безальтернативне тримання під вартою, а заставу звернув у дохід держави.

Вирок суду

Суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні місця служби та порушенні рівноправності громадян за національною, расовою та іншими ознаками (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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