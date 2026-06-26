СБУ заочно сообщила о подозрении рашистам, руководивших атакой "калибров" по Закарпатью в 2025 году

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении четырех представителей командования вооружённых группировок РФ, организовавших воздушную атаку на гражданское предприятие в Мукачево в Закарпатье 21 августа 2025 года.

Как выяснило расследование, рашисты обстреляли здания компании двумя дозвуковыми крылатыми ракетами типа "Калибр", которые были выпущены с фрегата "Адмирал Макаров" в акватории Черного моря, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеского удара 25 местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, были повреждены офисные, складские и производственные помещения гражданского объекта.

На данный момент установлено, что российскую атаку на гражданскую инфраструктуру спланировали и подготовили:

адмирал Сергей Пинчук - командующий Черноморским флотом Военно-морского флота РФ;

вице-адмирал Аркадий Романов – начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ;

контрадмирал Владимир Кузьмин – на тот момент командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота Военно-морского флота РФ;

капитан 1-го ранга Михаил Титов – начальник штаба – заместитель командующего 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота Военно-морского флота РФ.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении - нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности военных преступников РФ.

Удар по Закарпатью

В 2025 году российские захватчики в ночь на 21 августа нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. В результате этого удара пострадал 21 человек. Вследствие удара были разрушены складские помещения, возник пожар.

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