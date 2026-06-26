СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які керували атакою "Калібрів" по Закарпаттю у 2025 році

Служба безпеки зібрала доказову базу на чотирьох представників командування збройних угруповань РФ, які організували повітряну атаку по цивільному підприємству в Мукачеві на Закарпатті 21 серпня 2025 року.

Як з’ясувало розслідування, рашисти обстріляли будівлі компанії двома дозвуковими крилатими ракетами типу "Калібр", які були випущені з фрегата "Адмирал Макаров" в акваторії Чорного моря, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Унаслідок ворожого удару 25 місцевих жителів отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім цього, було пошкоджено офісні, складські та виробничі приміщення цивільного об’єкта.

Наразі встановлено, що російську атаку по цивільній інфраструктурі спланували та підготували:

адмірал Сергій Пінчук – командувач чорноморського флоту військово-морського флоту РФ;

віцеадмірал Аркадій Романов – начальник штабу-перший заступник командувача чорноморського флоту військово-морського флоту РФ;

контрадмірал Володимир Кузьмін – на той час командир 30-ї дивізії надводних кораблів чорноморського флоту військово-морського флоту РФ;

капітан 1-го рангу Михайло Тітов – начальник штабу-заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів чорноморського флоту військово-морського флоту РФ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру, - порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ.

Удар по Закарпаттю

2025 року, російські загарбники, в ніч на 21 серпня вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. Через цей удар постраждала 21 людина. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

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