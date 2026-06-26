Рашисты атаковали микроавтобус в Никополе с помощью FPV-дрона: два человека погибли, 12 ранены, среди них дети. ФОТО

В пятницу, 26 июня, российские захватчики атаковали микроавтобус в Никополе Днепропетровской области с помощью FPV-дрона. Два человека погибли, ещё 12 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

Среди раненых – две 12-летние девочки. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В медицинских учреждениях находятся также пятеро взрослых. Мужчины 54 и 43 лет и 46-летняя женщина — в тяжелом состоянии.

Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Вследствие атаки также поврежден микроавтобус.

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