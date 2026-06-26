Рашисти атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі: дві людини загинули, 12 поранено, серед них діти. ФОТО

У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.

У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Серед поранених – двоє 12-річних дівчат. Діти госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У медзакладах й п'ятеро дорослих. Чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка – у важкому стані.

Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки також понівечений мікроавтобус.

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