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Рашисти атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі: дві людини загинули, 12 поранено, серед них діти. ФОТО
У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.
У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Серед поранених – двоє 12-річних дівчат. Діти госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
У медзакладах й п'ятеро дорослих. Чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка – у важкому стані.
Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки також понівечений мікроавтобус.
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