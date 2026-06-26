УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
1 155 4

Рашисти атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі: дві людини загинули, 12 поранено, серед них діти. ФОТО

У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.

У п'ятницю, 26 червня, російські загарбники атакували FPV-дроном мікроавтобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 12 - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

Серед поранених – двоє 12-річних дівчат. Діти госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У медзакладах й п'ятеро дорослих. Чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка –  у важкому стані.

Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки також понівечений мікроавтобус.

обстріл Нікополя

Дивіться також: Ворог атакував п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджено АЗС, житлові будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34730) атака (1705) Нікополь (1574) Дніпропетровська область (5177) Нікопольський район (816)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 