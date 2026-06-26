В Молдове раскрыли схему поставок в Россию запчастей для боевых самолетов

Молдавские правоохранительные органы раскрыли схему нелегального экспорта в РФ товаров двойного назначения. Дельцы поставляли в страну-агрессора системы контроля и измерения, предназначенные для двигателей учебно-боевых и боевых самолетов.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

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Как работала схема?

Правоохранители установили, что молдавская компания как минимум с 2022 года поставляла подсанкционным организациям в России системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков. Эти системы используются в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27.

Общая стоимость поставок, которые сейчас проверяют следователи, превышает 21 млн леев (около миллиона евро).

По данным правоохранительных органов, компания указывала в таможенных декларациях, что экспортирует "оборудование для переработки отходов". Таким образом она пыталась скрыть истинное назначение товаров и ввести таможенные органы в заблуждение. Кроме того, компания не получила необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения.

По версии следствия, представители компании создали фирму в России, чтобы скрыть конечного получателя товаров. Через эту фирму они ввозили продукцию, а затем передавали её организации, подпадающей под санкции и связанной с российским военно-промышленным комплексом.

Правоохранители также заявляют, что представители компании напрямую согласовывали с получателем в России техническую документацию, задания и результаты испытаний.

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Обыски

24 июня 2026 года правоохранители провели шесть обысков, в ходе которых изъяли компоненты измерительных и контрольных систем, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, техническую документацию и контракты.

Следователи изучат изъятые документы и технику в рамках уголовного производства.

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