У Молдові викрили схему постачань до Росії запчастин для бойових літаків

Молдовські правоохоронці розкрили схему нелегального експорту до РФ товарів подвійного призначення. Ділки постачали до країни-агресора системи контролю та вимірювання, призначені для двигунів навчально-бойових і бойових літаків.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працювала схема?

Правоохоронці встановили, що молдовська компанія щонайменше з 2022 року постачала до підсанкційних організацій у Росії системи керування та вимірювання електричних сигналів від датчиків. Ці системи використовують у двигунах навчально-бойових літаків Як-130 та винищувачів Су-27.

Загальна вартість поставок, які зараз перевіряють слідчі, перевищує 21 млн леїв (близько мільйона євро).

За даними правоохоронців, компанія вказувала в митних деклараціях, що експортує "обладнання для переробки відходів". Так вона намагалася приховати справжнє призначення товарів і ввести митні органи в оману. Крім того, компанія не отримала необхідних дозволів на експорт товарів подвійного призначення.

За версією слідства, представники компанії створили фірму в Росії, щоб приховати кінцевого одержувача товарів. Через цю фірму вони ввозили продукцію, а потім передавали її підсанкційній організації, пов’язаній із російським військово-промисловим комплексом.

Правоохоронці також заявляють, що представники компанії безпосередньо узгоджували з одержувачем у Росії технічну документацію, завдання та результати випробувань.

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Обшуки

24 червня 2026 правоохоронці провели шість обшуків, під час яких вилучили компоненти вимірювальних і контрольних систем, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, технічну документацію та контракти.

Слідчі вивчать вилучені документи та техніку в межах кримінального провадження.

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