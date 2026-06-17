Понад 1 млн фунтів: Британія вперше наклала рекордний штраф на компанію через обхід санкцій проти РФ

Велика Британія оштрафувала британський підрозділ компанії Sabre Corp. на понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за порушення антиросійських санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Штраф за роботу з російською авіакомпанією

Вказано, що це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на британську компанію з моменту введення санкцій проти Росії після вторгнення в Україну у 2022 році.

За даними Управління з питань впровадження фінансових санкцій (OFSI), британська дочірня компанія Sabre, яка займається продажем авіаквитків, протягом семи місяців надавала російській авіакомпанії "Уральські авіалінії" доступ до Глобальної системи розподілу (GDS). Ця компанія була під санкціями з 2022 року.

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Спроба обійти обмеження та реакція регулятора

Після блокування платежів на британський рахунок компанія шукала інші способи отримання коштів від російського перевізника. У OFSI заявили, що Sabre просила "Уральські авіалінії" надіслати тестовий платіж на рахунок за межами Великої Британії, щоб у майбутньому проводити розрахунки таким шляхом. Регулятор розцінив це як спробу ухилення від санкцій.

У Sabre зазначили, що компанія сама повідомила про інцидент і співпрацювала з регулятором.

"Ми серйозно ставимося до своїх юридичних та етичних зобов’язань", — заявили в Sabre.

У OFSI підкреслили, що цей випадок демонструє посилення контролю за дотриманням санкційного режиму Великої Британії щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що лідери країн "Групи семи" на саміті у французькому Евіан-ле-Бен домовилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій щодо експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансування військових дій Путіна проти України.

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