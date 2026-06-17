Более 1 млн фунтов: Великобритания впервые наложила рекордный штраф на компанию за обход санкций против РФ

Великобритания оштрафовала британское подразделение компании Sabre Corp. на сумму свыше 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за нарушение антироссийских санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Штраф за работу с российской авиакомпанией

Отмечается, что это самый крупный штраф, который когда-либо налагался на британскую компанию с момента введения санкций против России после вторжения в Украину в 2022 году.

По данным Управления по вопросам внедрения финансовых санкций (OFSI), британская дочерняя компания Sabre, занимающаяся продажей авиабилетов, в течение семи месяцев предоставляла российской авиакомпании "Уральские авиалинии" доступ к Глобальной системе распределения (GDS). Эта компания находилась под санкциями с 2022 года.

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Попытка обойти ограничения и реакция регулятора

После блокировки платежей на британский счет компания искала другие способы получения средств от российского перевозчика. В OFSI заявили, что Sabre просила "Уральские авиалинии" отправить тестовый платеж на счет за пределами Великобритании, чтобы в будущем проводить расчеты таким образом. Регулятор расценил это как попытку уклонения от санкций.

В Sabre отметили, что компания сама сообщила об инциденте и сотрудничала с регулятором.

"Мы серьезно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам", — заявили в Sabre.

В OFSI подчеркнули, что этот случай демонстрирует усиление контроля за соблюдением санкционного режима Великобритании в отношении России.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Группы семи" на саммите во французском Эвиан-ле-Бен договорились усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций в отношении экспорта нефти и газа, чтобы перекрыть финансирование военных действий Путина против Украины.

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