Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне: погиб человек

Вечером 26 июня российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Вследствие атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Российские военные убили человека очередной атакой дрона в Херсоне. Около 18:15 оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

Вследствие удара автомобиль полностью сгорел. Человек, находившийся внутри, погиб на месте. Из-за сильных повреждений личность погибшего пока устанавливают.

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