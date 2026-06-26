Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне: погиб человек
Вечером 26 июня российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Вследствие атаки погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Российские военные убили человека очередной атакой дрона в Херсоне. Около 18:15 оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе", — говорится в сообщении.
Вследствие удара автомобиль полностью сгорел. Человек, находившийся внутри, погиб на месте. Из-за сильных повреждений личность погибшего пока устанавливают.
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