Росіяни атакували дроном цивільне авто у Херсоні: загинула людина
Ввечері 26 червня російські окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Російські військові вбили людину черговою атакою дрона у Херсоні. Близько 18:15 окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в Дніпровському районі", - сказано в повідомленні.
Унаслідок удару автівка повністю згоріла. Людина, яка перебувала всередині, загинула на місці. Через сильні ушкодження особу загиблого наразі встановлюють.
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