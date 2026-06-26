Десять осіб травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж дня 26 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, дронами різного типу та завдавала авіаударів, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 10 людей дістали травм.

Удари по Херсону

Близько 11:00 російська авіація здійснила удар по Херсону. Внаслідок чого семеро людей потребували медичної допомоги.



Також в обласному центрі від ворожих дронів постраждало двоє містян.

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Обстріли області

Зазначається, що ще одна людина дістала травм через артилерійський обстріл Білозерки.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуманітарний склад, дошкільний заклад, готель, поштове відділення, господарчі споруди, гаражі, вантажний та легковий автотранспорт.

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