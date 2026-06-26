Десять человек получили травмы вследствие российских обстрелов Херсонщины

В течение дня 26 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и с помощью дронов различных типов, а также наносила авиаудары, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии 10 человек получили травмы.

Удары по Херсону

Около 11:00 российская авиация нанесла удар по Херсону. Как следствие, семь человек нуждались в медицинской помощи.



Также в областном центре от вражеских дронов пострадали двое горожан.

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Обстрелы области

Отмечается, что ещё один человек получил травмы вследствие артиллерийского обстрела Белозерки.

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, гуманитарный склад, дошкольное учреждение, гостиница, почтовое отделение, хозяйственные постройки, гаражи, грузовой и легковой автотранспорт.

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