Эстония примет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

В Таллинне состоится URC-2027. Эстония приняла эстафету от Польши и назвала восстановление Украины крупнейшим экономическим проектом Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится взаявлении МИД Эстонии.

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В Гданьске завершилась пятая Конференция по восстановлению Украины (URC-2026). Польша передала Эстонии право организовать следующее мероприятие.

Восстановление Украины - "крупнейший экономический проект Европы"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что восстановление Украины является крупнейшим экономическим проектом Европы следующего десятилетия.

По его словам, речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, но и о:

развитие демократических институтов;

интеграцию Украины в ЕС;

долгосрочную трансформацию экономики.

Подготовка конференции в Таллинне

Эстония планирует провести следующую URC совместно со странами формата NB8 (Северная Европа и Прибалтика).

"Этот формат позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона… чтобы ускорить восстановление и интеграцию Украины", - отметил Цахкна.

Эстонский министр подчеркнул, что вступление Украины в ЕС является не только вопросом безопасности, но и фактором укрепления самой Европы.

"Чем ближе мы приблизим Украину к Европе, тем сильнее и устойчивее станет Европа в целом", - сказал он.

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