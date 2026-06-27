Эстония примет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году
В Таллинне состоится URC-2027. Эстония приняла эстафету от Польши и назвала восстановление Украины крупнейшим экономическим проектом Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится взаявлении МИД Эстонии.
В Гданьске завершилась пятая Конференция по восстановлению Украины (URC-2026). Польша передала Эстонии право организовать следующее мероприятие.
Восстановление Украины - "крупнейший экономический проект Европы"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что восстановление Украины является крупнейшим экономическим проектом Европы следующего десятилетия.
По его словам, речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, но и о:
- развитие демократических институтов;
- интеграцию Украины в ЕС;
- долгосрочную трансформацию экономики.
Подготовка конференции в Таллинне
Эстония планирует провести следующую URC совместно со странами формата NB8 (Северная Европа и Прибалтика).
"Этот формат позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона… чтобы ускорить восстановление и интеграцию Украины", - отметил Цахкна.
Эстонский министр подчеркнул, что вступление Украины в ЕС является не только вопросом безопасности, но и фактором укрепления самой Европы.
"Чем ближе мы приблизим Украину к Европе, тем сильнее и устойчивее станет Европа в целом", - сказал он.
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