ЕИБ выделит Украине почти €500 млн на восстановление и поддержку бизнеса, - Негаммер

Европейский инвестиционный банк выделит Украине новый пакет финансирования в размере почти 500 млн евро. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске сообщил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер, передает Укринформ.

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Средства пойдут на инфраструктуру и поддержку бизнеса

По словам Негаммера, финансирование предусмотрено как для государственного, так и для частного секторов.

В государственном секторе средства планируется направить на восстановление дорог и мостов, строительство социального жилья и обеспечение населения безопасным водоснабжением.

В то же время часть пакета будет использована для поддержки малого и среднего бизнеса через механизм доступного кредитования.

"Мы стремимся предоставлять доступные кредиты малым и средним предприятиям. Таким образом мы поддерживаем их развитие и создание новых рабочих мест", - отметил вице-президент ЕИБ.

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Кредиты будут предоставляться через украинские банки

По словам Негаммера, финансирование будет осуществляться через гарантии местным банкам, которые смогут кредитовать украинские предприятия на более доступных условиях, а также путем прямого финансирования отдельных проектов.

Он подчеркнул, что поддержка предпринимательства будет способствовать созданию рабочих мест, а также возвращению украинцев домой после войны.

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