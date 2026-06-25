ЕИБ выделит Украине почти €500 млн на восстановление и поддержку бизнеса, - Негаммер
Европейский инвестиционный банк выделит Украине новый пакет финансирования в размере почти 500 млн евро. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры и поддержку малого и среднего бизнеса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске сообщил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер, передает Укринформ.
Средства пойдут на инфраструктуру и поддержку бизнеса
По словам Негаммера, финансирование предусмотрено как для государственного, так и для частного секторов.
В государственном секторе средства планируется направить на восстановление дорог и мостов, строительство социального жилья и обеспечение населения безопасным водоснабжением.
В то же время часть пакета будет использована для поддержки малого и среднего бизнеса через механизм доступного кредитования.
"Мы стремимся предоставлять доступные кредиты малым и средним предприятиям. Таким образом мы поддерживаем их развитие и создание новых рабочих мест", - отметил вице-президент ЕИБ.
Кредиты будут предоставляться через украинские банки
По словам Негаммера, финансирование будет осуществляться через гарантии местным банкам, которые смогут кредитовать украинские предприятия на более доступных условиях, а также путем прямого финансирования отдельных проектов.
Он подчеркнул, что поддержка предпринимательства будет способствовать созданию рабочих мест, а также возвращению украинцев домой после войны.
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