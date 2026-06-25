ЄІБ виділить Україні майже €500 млн на відбудову та підтримку бізнесу, - Негаммер
Європейський інвестиційний банк виділить Україні новий пакет фінансування обсягом майже 500 млн євро. Кошти спрямують на відбудову критичної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на полях Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську повідомив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер, передає Укрінформ.
Кошти підуть на інфраструктуру та підтримку бізнесу
За словами Негаммера, фінансування передбачене як для державного, так і для приватного секторів.
У державному секторі кошти планують спрямувати на відновлення доріг і мостів, будівництво соціального житла та забезпечення населення безпечним водопостачанням.
Водночас частина пакета буде використана для підтримки малого і середнього бізнесу через механізм доступного кредитування.
"Ми прагнемо надавати доступні кредити малим і середнім підприємствам. Таким чином ми підтримуємо їхній розвиток і створення нових робочих місць", – зазначив віцепрезидент ЄІБ.
Кредити надаватимуть через українські банки
За словами Негаммера, фінансування здійснюватиметься через гарантії місцевим банкам, які зможуть кредитувати українські підприємства на доступніших умовах, а також шляхом прямого фінансування окремих проєктів.
Він наголосив, що підтримка підприємництва сприятиме створенню робочих місць, а також поверненню українців додому після війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль