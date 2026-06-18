Литва виділяє 7 мільйонів євро на відбудову України, - ЗМІ
Уряд Литви затвердив пакет допомоги на 7 мільйонів євро для підтримки відбудови України та посилення її стійкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Мільйон євро – на дороги та транспорт
Литва виділить 1 мільйон євро як національне співфінансування до Фонду підтримки транспорту України.
Кошти спрямують на відновлення та ремонт цивільної транспортної інфраструктури, пошкодженої війною, зокрема доріг, залізниць, аеропортів і водних шляхів.
Ще мільйон отримають українські громади
Також 1 мільйон євро передбачений на програму партнерства між литовськими та українськими муніципалітетами.
Ініціатива має допомогти громадам посилити управлінські спроможності, покращити надання послуг, планувати відбудову постраждалих територій та залучати міжнародне фінансування.
Чотири мільйони підуть на сонячні електростанції
Найбільшу частину пакета – 4 мільйони євро – спрямують на другий етап проєкту із встановлення сонячних електростанцій для українських шкіл і лікарень.
Планується обладнати щонайменше 25 об’єктів сонячними панелями, інверторами та акумуляторними системами.
Молодих українців заохочуватимуть повертатися додому
Ще 1 мільйон євро Литва виділить на програму Create Ukraine.
Вона покликана залучити молодих українських фахівців, які перебувають за кордоном, до роботи в центральних органах державної влади. До 2027 року програма має допомогти повернути в Україну щонайменше 25 спеціалістів.
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