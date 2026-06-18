Литва виділяє 7 мільйонів євро на відбудову України, - ЗМІ

Уряд Литви затвердив пакет допомоги на 7 мільйонів євро для підтримки відбудови України та посилення її стійкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Мільйон євро – на дороги та транспорт

Литва виділить 1 мільйон євро як національне співфінансування до Фонду підтримки транспорту України.

Кошти спрямують на відновлення та ремонт цивільної транспортної інфраструктури, пошкодженої війною, зокрема доріг, залізниць, аеропортів і водних шляхів.

Ще мільйон отримають українські громади

Також 1 мільйон євро передбачений на програму партнерства між литовськими та українськими муніципалітетами.

Ініціатива має допомогти громадам посилити управлінські спроможності, покращити надання послуг, планувати відбудову постраждалих територій та залучати міжнародне фінансування.

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Чотири мільйони підуть на сонячні електростанції

Найбільшу частину пакета – 4 мільйони євро – спрямують на другий етап проєкту із встановлення сонячних електростанцій для українських шкіл і лікарень.

Планується обладнати щонайменше 25 об’єктів сонячними панелями, інверторами та акумуляторними системами.

Молодих українців заохочуватимуть повертатися додому

Ще 1 мільйон євро Литва виділить на програму Create Ukraine.

Вона покликана залучити молодих українських фахівців, які перебувають за кордоном, до роботи в центральних органах державної влади. До 2027 року програма має допомогти повернути в Україну щонайменше 25 спеціалістів.

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