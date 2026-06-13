Допомога Україні у 2027-2029 роках: Нідерланди заклали €3 млрд щороку

У бюджеті Нідерландів закладено по €3 млрд щороку на допомогу Україні у 2027–2029 роках, з акцентом на безперервні постачання озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Оперативної робочої групи з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів Сімон Вуда.

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"Зараз ми працюємо над плануванням використання структурного бюджету, який уряд Нідерландів виділив на 2027, 2028 та 2029 роки. Щороку на підтримку України передбачено по 3 мільярди євро. Ми намагаємося розробити план, який дасть змогу забезпечувати сталу та безперервну підтримку Збройних сил України протягом наступних трьох років", - сказав він.

Постійний потік постачань замість разових поставок

На його думку, "найважливіше – це не просто передати якомога більше допомоги одразу, а створити постійний потік постачань. Так українським військовим значно легше приймати техніку, адаптувати її до своїх потреб, розподіляти між підрозділами й ефективно використовувати. Це значно практичніше, аніж отримати весь обсяг допомоги одночасно. Саме тому ми прагнемо організувати на найближчі три роки безперервне постачання безпілотних систем, підтримку програми F-16 та інших ключових напрямів, які зараз є нашими пріоритетами".

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Еволюція підходів до військової допомоги та скорочення термінів закупівель і виробництва

Він також зазначив, що на початку повномасштабної війни майже вся допомога надходила безпосередньо зі складів. Згодом дедалі більшу роль почали відігравати комерційні закупівлі, а вони потребують більше часу.

"За звичайних умов закупівля через стандартні контрактні процедури може тривати понад рік. Проте нам вдалося скоротити цей процес приблизно до трьох-чотирьох місяців для укладання контрактів. Це, однак, не означає, що обладнання буде доставлене одразу після підписання угоди. У більшості випадків виробник лише після цього запускає виробництво, що може тривати ще три-чотири місяці. Тому, якщо нам вдається доставити необхідне обладнання впродовж шести-дев’яти місяців, це дуже швидкий результат. Звісно, це не так швидко, як передавати техніку зі складів, але для нової продукції це справді високі темпи. Тому загалом можна сказати, що з часом постачання стало потребувати більше часу, оскільки дедалі більше обладнання закуповується у виробників. Водночас якість того, що ми передаємо Україні, значно зросла, якщо порівняти з початком повномасштабної війни. Швидко процес іде тоді, коли ми можемо використовувати наявні виробничі лінії, де виробництво вже розгорнуте", - сказав він.

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