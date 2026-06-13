Допомога Україні у 2027-2029 роках: Нідерланди заклали €3 млрд щороку
У бюджеті Нідерландів закладено по €3 млрд щороку на допомогу Україні у 2027–2029 роках, з акцентом на безперервні постачання озброєнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Оперативної робочої групи з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів Сімон Вуда.
"Зараз ми працюємо над плануванням використання структурного бюджету, який уряд Нідерландів виділив на 2027, 2028 та 2029 роки. Щороку на підтримку України передбачено по 3 мільярди євро. Ми намагаємося розробити план, який дасть змогу забезпечувати сталу та безперервну підтримку Збройних сил України протягом наступних трьох років", - сказав він.
Постійний потік постачань замість разових поставок
На його думку, "найважливіше – це не просто передати якомога більше допомоги одразу, а створити постійний потік постачань. Так українським військовим значно легше приймати техніку, адаптувати її до своїх потреб, розподіляти між підрозділами й ефективно використовувати. Це значно практичніше, аніж отримати весь обсяг допомоги одночасно. Саме тому ми прагнемо організувати на найближчі три роки безперервне постачання безпілотних систем, підтримку програми F-16 та інших ключових напрямів, які зараз є нашими пріоритетами".
Еволюція підходів до військової допомоги та скорочення термінів закупівель і виробництва
Він також зазначив, що на початку повномасштабної війни майже вся допомога надходила безпосередньо зі складів. Згодом дедалі більшу роль почали відігравати комерційні закупівлі, а вони потребують більше часу.
"За звичайних умов закупівля через стандартні контрактні процедури може тривати понад рік. Проте нам вдалося скоротити цей процес приблизно до трьох-чотирьох місяців для укладання контрактів. Це, однак, не означає, що обладнання буде доставлене одразу після підписання угоди. У більшості випадків виробник лише після цього запускає виробництво, що може тривати ще три-чотири місяці. Тому, якщо нам вдається доставити необхідне обладнання впродовж шести-дев’яти місяців, це дуже швидкий результат. Звісно, це не так швидко, як передавати техніку зі складів, але для нової продукції це справді високі темпи. Тому загалом можна сказати, що з часом постачання стало потребувати більше часу, оскільки дедалі більше обладнання закуповується у виробників. Водночас якість того, що ми передаємо Україні, значно зросла, якщо порівняти з початком повномасштабної війни. Швидко процес іде тоді, коли ми можемо використовувати наявні виробничі лінії, де виробництво вже розгорнуте", - сказав він.
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