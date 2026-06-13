Помощь Украине в 2027-2029 годах: Нидерланды заложили €3 млрд ежегодно
В бюджете Нидерландов предусмотрено по 3 млрд евро ежегодно на помощь Украине в 2027–2029 годах, с акцентом на непрерывные поставки вооружений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил глава Оперативной рабочей группы по вопросам Украины (Taskforce Ukraine) при Министерстве обороны Нидерландов Симон Вуда.
"Сейчас мы работаем над планированием использования структурного бюджета, который правительство Нидерландов выделило на 2027, 2028 и 2029 годы. Ежегодно на поддержку Украины предусмотрено по 3 миллиарда евро. Мы пытаемся разработать план, который позволит обеспечивать устойчивую и непрерывную поддержку Вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет", — сказал он.
Постоянный поток поставок вместо разовых поставок
По его мнению, "самое важное – это не просто передать как можно больше помощи сразу, а создать постоянный поток поставок. Так украинским военным значительно легче принимать технику, адаптировать ее к своим потребностям, распределять между подразделениями и эффективно использовать. Это значительно практичнее, чем получить весь объем помощи одновременно. Именно поэтому мы стремимся организовать на ближайшие три года непрерывные поставки беспилотных систем, поддержку программы F-16 и других ключевых направлений, которые сейчас являются нашими приоритетами".
Эволюция подходов к военной помощи и сокращение сроков закупок и производства
Он также отметил, что в начале полномасштабной войны почти вся помощь поступала непосредственно со складов. Впоследствии все большую роль начали играть коммерческие закупки, а они требуют больше времени.
"В обычных условиях закупка через стандартные контрактные процедуры может длиться более года. Однако нам удалось сократить этот процесс примерно до трех-четырех месяцев для заключения контрактов. Это, однако, не означает, что оборудование будет доставлено сразу после подписания соглашения. В большинстве случаев производитель только после этого запускает производство, что может длиться еще три-четыре месяца. Поэтому, если нам удается доставить необходимое оборудование в течение шести-девяти месяцев, это очень быстрый результат. Конечно, это не так быстро, как передавать технику со складов, но для новой продукции это действительно высокие темпы. Поэтому в целом можно сказать, что со временем поставки стали требовать больше времени, поскольку все больше оборудования закупается у производителей. В то же время качество того, что мы передаем Украине, значительно выросло по сравнению с началом полномасштабной войны. Быстро процесс идет тогда, когда мы можем использовать имеющиеся производственные линии, где производство уже развернуто", - сказал он.
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