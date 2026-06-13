Помощь Украине в 2027-2029 годах: Нидерланды заложили €3 млрд ежегодно

В бюджете Нидерландов предусмотрено по 3 млрд евро ежегодно на помощь Украине в 2027–2029 годах, с акцентом на непрерывные поставки вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил глава Оперативной рабочей группы по вопросам Украины (Taskforce Ukraine) при Министерстве обороны Нидерландов Симон Вуда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас мы работаем над планированием использования структурного бюджета, который правительство Нидерландов выделило на 2027, 2028 и 2029 годы. Ежегодно на поддержку Украины предусмотрено по 3 миллиарда евро. Мы пытаемся разработать план, который позволит обеспечивать устойчивую и непрерывную поддержку Вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет", — сказал он.

Постоянный поток поставок вместо разовых поставок

По его мнению, "самое важное – это не просто передать как можно больше помощи сразу, а создать постоянный поток поставок. Так украинским военным значительно легче принимать технику, адаптировать ее к своим потребностям, распределять между подразделениями и эффективно использовать. Это значительно практичнее, чем получить весь объем помощи одновременно. Именно поэтому мы стремимся организовать на ближайшие три года непрерывные поставки беспилотных систем, поддержку программы F-16 и других ключевых направлений, которые сейчас являются нашими приоритетами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar, — Зеленский. ВИДЕО

Эволюция подходов к военной помощи и сокращение сроков закупок и производства

Он также отметил, что в начале полномасштабной войны почти вся помощь поступала непосредственно со складов. Впоследствии все большую роль начали играть коммерческие закупки, а они требуют больше времени.

"В обычных условиях закупка через стандартные контрактные процедуры может длиться более года. Однако нам удалось сократить этот процесс примерно до трех-четырех месяцев для заключения контрактов. Это, однако, не означает, что оборудование будет доставлено сразу после подписания соглашения. В большинстве случаев производитель только после этого запускает производство, что может длиться еще три-четыре месяца. Поэтому, если нам удается доставить необходимое оборудование в течение шести-девяти месяцев, это очень быстрый результат. Конечно, это не так быстро, как передавать технику со складов, но для новой продукции это действительно высокие темпы. Поэтому в целом можно сказать, что со временем поставки стали требовать больше времени, поскольку все больше оборудования закупается у производителей. В то же время качество того, что мы передаем Украине, значительно выросло по сравнению с началом полномасштабной войны. Быстро процесс идет тогда, когда мы можем использовать имеющиеся производственные линии, где производство уже развернуто", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на "Рамштайне" будет просить дополнительные $20 млрд, чтобы закрепить свое преимущество над РФ, - Politico