Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar, - Зеленский. ВИДЕО
Нидерланды подготовят экипаж из украинских военных и в июне передадут противоминный корабль класса Alkmaar.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча с военными
Глава государства встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar в Нидерландах, и вручил им награды.
"Вместе с премьер-министром Робом Йеттеном пообщались с ними о том, как проходят тренировки, и обсудили наши дальнейшие планы", - рассказал Зеленский.
Корабль передадут в июне
По словам президента, Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине.
"Он получит название "Геническ" – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы", – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов.
"Спасибо за такую помощь. Мы очень ценим, что нидерландский народ так сильно нам в этом помогает. Вручил награды главе оборонного ведомства Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам", - рассказал глава государства.
Визит Зеленского в Нидерланды
- Ранее сообщалось, что 16 апреля Зеленский совершит визит в Нидерланды.
- Также сообщалось, что Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности – drone deal. Стороны подписали документ о первом совместном производстве на территории Нидерландов.
- В рамках соглашения о партнерстве с Украиной Нидерланды инвестируют 482 миллиона евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.
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