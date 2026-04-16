Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar, - Зеленский. ВИДЕО

Нидерланды подготовят экипаж из украинских военных и в июне передадут противоминный корабль класса Alkmaar.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встреча с военными

Глава государства встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar в Нидерландах, и вручил им награды.

"Вместе с премьер-министром Робом Йеттеном пообщались с ними о том, как проходят тренировки, и обсудили наши дальнейшие планы", - рассказал Зеленский.

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Корабль передадут в июне

По словам президента, Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине.

"Он получит название "Геническ" – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов.

"Спасибо за такую помощь. Мы очень ценим, что нидерландский народ так сильно нам в этом помогает. Вручил награды главе оборонного ведомства Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам", - рассказал глава государства.

Визит Зеленского в Нидерланды

Ранее сообщалось, что 16 апреля Зеленский совершит визит в Нидерланды.

Также сообщалось, что Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности – drone deal. Стороны подписали документ о первом совместном производстве на территории Нидерландов.

В рамках соглашения о партнерстве с Украиной Нидерланды инвестируют 482 миллиона евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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