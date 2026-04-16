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Нідерланди в червні передадуть Україні протимінний корабель класу Alkmaar, - Зеленський. ВIДЕО

Нідерланди підготують екіпаж з українськими військовими та в червні передадуть протимінний корабель класу Alkmaar.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч з військовими 

Глава держави зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах та вручив їм нагороди.

"Разом із прем’єр-міністром Робом Єттеном поспілкувалися з ними про те, як проходять тренування, та обговорили наші подальші плани", - розповів Зеленський.

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Корабель передадуть у червні 

За словами президента, Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні.

"Він отримає назву "Генічеськ" – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів.

"Дякую за таку допомогу. Дуже цінуємо, що нідерландський народ так сильно нам у цьому допомагає. Вручив начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та нашим захисникам нагороди", - розповів глава держави.

Візит Зеленського до Нідерландів

  • Раніше повідомлялося, що 16 квітня Зеленський здійснить візит до Нідерландів.
  • Також повідомлялося, що Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – drone deal. Сторони підписали документ щодо першого спільного виробництва на території Нідерландів.
  • У межах угоди про партнерство з Україною Нідерланди проінвестують 482 мільйонів євро в український оборонно-промисловий комплекс.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) корабель (1690) Нідерланди (1723)
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Топ коментарі
+12
Ще би Нідерланди передали нам Марка Рютте - замість Зеленського і його банди злодіїв.
Ото би було файно.
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16.04.2026 23:23 Відповісти
+9
Бо голандські тральщики, так само як і британські, по суті будуть базуватися у Нідерландах. Від них не має ніякої користи. Хоча, як чергове "досягнення" "лідера світу" - виглядає потужно.
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17.04.2026 00:04 Відповісти
+7
Нам би разом з кораблем сотню-другу тазиків протикорупційного цементу.
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16.04.2026 23:49 Відповісти

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