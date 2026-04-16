Нідерланди в червні передадуть Україні протимінний корабель класу Alkmaar, - Зеленський. ВIДЕО

Нідерланди підготують екіпаж з українськими військовими та в червні передадуть протимінний корабель класу Alkmaar.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч з військовими

Глава держави зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах та вручив їм нагороди.

"Разом із прем’єр-міністром Робом Єттеном поспілкувалися з ними про те, як проходять тренування, та обговорили наші подальші плани", - розповів Зеленський.

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Корабель передадуть у червні

За словами президента, Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні.

"Він отримає назву "Генічеськ" – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів.

"Дякую за таку допомогу. Дуже цінуємо, що нідерландський народ так сильно нам у цьому допомагає. Вручив начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та нашим захисникам нагороди", - розповів глава держави.

Візит Зеленського до Нідерландів

Раніше повідомлялося, що 16 квітня Зеленський здійснить візит до Нідерландів.

Також повідомлялося, що Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – drone deal. Сторони підписали документ щодо першого спільного виробництва на території Нідерландів.

У межах угоди про партнерство з Україною Нідерланди проінвестують 482 мільйонів євро в український оборонно-промисловий комплекс.

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