Литва выделяет 7 миллионов евро на восстановление Украины, - СМИ

Правительство Литвы утвердило пакет помощи в размере 7 миллионов евро для поддержки восстановления Украины и укрепления её устойчивости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

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Миллион евро — на дороги и транспорт

Литва выделит 1 миллион евро в качестве национального софинансирования в Фонд поддержки транспорта Украины.

Средства будут направлены на восстановление и ремонт гражданской транспортной инфраструктуры, поврежденной войной, в частности дорог, железных дорог, аэропортов и водных путей.

Еще миллион получат украинские громады

Также 1 миллион евро предусмотрен на программу партнерства между литовскими и украинскими муниципалитетами.

Инициатива призвана помочь громадам укрепить управленческий потенциал, улучшить предоставление услуг, планировать восстановление пострадавших территорий и привлекать международное финансирование.

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Четыре миллиона пойдут на солнечные электростанции

Большую часть пакета — 4 миллиона евро — направят на второй этап проекта по установке солнечных электростанций для украинских школ и больниц.

Планируется оборудовать не менее 25 объектов солнечными панелями, инверторами и аккумуляторными системами.

Молодых украинцев будут поощрять возвращаться домой

Еще 1 миллион евро Литва выделит на программу Create Ukraine.

Она призвана привлечь молодых украинских специалистов, находящихся за рубежом, к работе в центральных органах государственной власти. К 2027 году программа должна помочь вернуть в Украину не менее 25 специалистов.

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