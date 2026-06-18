Литва выделяет 7 миллионов евро на восстановление Украины, - СМИ
Правительство Литвы утвердило пакет помощи в размере 7 миллионов евро для поддержки восстановления Украины и укрепления её устойчивости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Миллион евро — на дороги и транспорт
Литва выделит 1 миллион евро в качестве национального софинансирования в Фонд поддержки транспорта Украины.
Средства будут направлены на восстановление и ремонт гражданской транспортной инфраструктуры, поврежденной войной, в частности дорог, железных дорог, аэропортов и водных путей.
Еще миллион получат украинские громады
Также 1 миллион евро предусмотрен на программу партнерства между литовскими и украинскими муниципалитетами.
Инициатива призвана помочь громадам укрепить управленческий потенциал, улучшить предоставление услуг, планировать восстановление пострадавших территорий и привлекать международное финансирование.
Четыре миллиона пойдут на солнечные электростанции
Большую часть пакета — 4 миллиона евро — направят на второй этап проекта по установке солнечных электростанций для украинских школ и больниц.
Планируется оборудовать не менее 25 объектов солнечными панелями, инверторами и аккумуляторными системами.
Молодых украинцев будут поощрять возвращаться домой
Еще 1 миллион евро Литва выделит на программу Create Ukraine.
Она призвана привлечь молодых украинских специалистов, находящихся за рубежом, к работе в центральных органах государственной власти. К 2027 году программа должна помочь вернуть в Украину не менее 25 специалистов.
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