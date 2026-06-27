Естонія прийме конференцію з відновлення України у 2027 році

У Таллінні відбудеться URC-2027. Естонія отримала естафету від Польщі та назвала відбудову України найбільшим економічним проєктом Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС Естонії.

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У Гданську завершилася п’ята Конференція з відновлення України (URC-2026). Польща передала Естонії право організувати наступний захід.

Відбудова України - "найбільший економічний проєкт Європи"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що відновлення України є найбільшим економічним проєктом Європи наступного десятиліття.

За його словами, мова йде не лише про відновлення інфраструктури, а й про:

розвиток демократичних інституцій;

інтеграцію України до ЄС;

довгострокову трансформацію економіки.

Підготовка конференції в Таллінні

Естонія планує провести наступну URC разом із країнами формату NB8 (Північна Європа та Балтія).

"Цей формат дозволяє об'єднати знання, досвід та ресурси нашого регіону… щоб прискорити відбудову та інтеграцію України", - зазначив Цахкна.

Естонський міністр підкреслив, що вступ України до ЄС є не лише питанням безпеки, а й фактором зміцнення самої Європи.

"Чим ближче ми наблизимо Україну до Європи, тим сильнішою і стійкішою стане Європа загалом", - сказав він.

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