ПВО Украины сбила 113 дронов из 129, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 июня российские войска атаковали Украину 129 ударными БПЛА различных типов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:
- Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым;
- ТОТ Донецк.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 7 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.
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