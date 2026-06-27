ПВО Украины сбила 113 дронов из 129, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 июня российские войска атаковали Украину 129 ударными БПЛА различных типов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым;

ТОТ Донецк.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 7 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.

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