ППО України знешкодила 113 дронів зі 129, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 червня російські війська атакували Україну 129 ударними БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:
- Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим;
- ТОТ Донецьк.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
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