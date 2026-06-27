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Новини Результат роботи ППО
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ППО України знешкодила 113 дронів зі 129, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 червня російські війська атакували Україну 129 ударними БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:

  • Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим;
  • ТОТ Донецьк.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

ППО України знешкодила 113 дронів під час нічної атаки РФ

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили оприлюднили кадри знищення російських балістичних ракет над Києвом 25 червня. ВIДЕО

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безпілотник БпЛА (6040) ППО (4222) Повітряні сили (3504)
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