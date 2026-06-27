Атака на Сумы: повреждены дома и авто в результате попаданий. 9 пострадавших, среди них - двое детей (обновлено)
В Сумах зафиксировано попадание неустановленных боеприпасов в жилой район. Повреждены дома и автомобиль, информация о пострадавших уточняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
"Информация о пострадавших уточняется. Повреждены окна домов, автомобиль.
Другие последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.
9 человек пострадали после удара по жилому сектору
В результате атаки на жилищный сектор Сум пострадали 9 человек, среди них - двое детей, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
"Предварительно, их повреждения не тяжелые. Всем оказывают необходимую помощь в больницах", - говорится в сообщении.
Враг применил модифицированный реактивный БПЛА, повреждена гражданская инфраструктура.
Утренняя атака
Утром 27 июня в результате вражеской атаки беспилотников произошло попадание по открытому участку местности в частном секторе Ковпаковского района города Сумы.
В результате удара повреждены крыша и фасад жилого дома, выбиты стекла в окнах, а также поврежден легковой автомобиль.
Кроме того, из-за падения обломков беспилотника возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Заречном районе. Пожар оперативно локализован.
Предварительно, на обоих участках пострадавших нет.
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