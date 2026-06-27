Атака на Суми: пошкоджено будинки та авто внаслідок влучань. 13 постраждалих, серед них двоє 1,5-місячних немовлят (оновлено)
У Сумах зафіксовано влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі. Пошкоджено будинки та автомобіль, інформація про постраждалих уточнюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пошкоджено вікна будинків, автівка.
Інші наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі після удару по житловому сектору
Внаслідок атаки на житловий сектор Сум постраждали 9 людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях", - йдеться в повідомленні.
Ворог застосував модифікований реактивний БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Згодом Кривошеєнко повідомив, що у Сумах збільшилась кількість потерпілих.
"Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок російського обстрілу житлового сектору Сум модифікованими реактивними БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Серед травмованих двоє 1,5-місячних немовлят. Діти в лікарні з мамами, які без поранень.
Серед постраждалих троє чоловіків 63, 45, 88 років, чотири жінки 54, 43, 37, 48 років.
Усі госпіталізовані, обстежуються та отримують медичну допомогу.
Інформація ще про 4 постраждалих уточнюється.
Ранкова атака
Зранку 27 червня унаслідок ворожої атаки безпілотників відбулося влучання по відкритій ділянці місцевості у приватному секторі Ковпаківського району міста Суми.
У результаті удару пошкоджено дах та фасад житлового будинку, вибито скління вікон, а також пошкоджено легковий автомобіль.
Крім того, через падіння уламків безпілотника виникло загорання на даху п’ятиповерхового житлового будинку в Зарічному районі. Пожежу оперативно локалізовано.
Попередньо, на обох локаціях постраждалих немає.
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