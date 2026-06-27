Атака на Суми: пошкоджено будинки та авто внаслідок влучань. 13 постраждалих, серед них двоє 1,5-місячних немовлят (оновлено)

У Сумах зафіксовано влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі. Пошкоджено будинки та автомобіль, інформація про постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пошкоджено вікна будинків, автівка.

Інші наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі після удару по житловому сектору

Внаслідок атаки на житловий сектор Сум постраждали 9 людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосував модифікований реактивний БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Згодом Кривошеєнко повідомив, що у Сумах збільшилась кількість потерпілих.

"Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок російського обстрілу житлового сектору Сум модифікованими реактивними БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Серед травмованих двоє 1,5-місячних немовлят. Діти в лікарні з мамами, які без поранень.

Серед постраждалих троє чоловіків 63, 45, 88 років, чотири жінки 54, 43, 37, 48 років.

Усі госпіталізовані, обстежуються та отримують медичну допомогу.

Інформація ще про 4 постраждалих уточнюється.

Ранкова атака

Зранку 27 червня унаслідок ворожої атаки безпілотників відбулося влучання по відкритій ділянці місцевості у приватному секторі Ковпаківського району міста Суми.

У результаті удару пошкоджено дах та фасад житлового будинку, вибито скління вікон, а також пошкоджено легковий автомобіль.

Крім того, через падіння уламків безпілотника виникло загорання на даху п’ятиповерхового житлового будинку в Зарічному районі. Пожежу оперативно локалізовано.

Попередньо, на обох локаціях постраждалих немає.

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