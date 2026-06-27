Ракеты и дроны нанесли удары по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине и Харьковщине

За два дня российские захватчики нанесли ракетные и дронные удары по производственным объектам "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях. Инфраструктура повреждена, продолжается оценка последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

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"Враг совершил массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях.

За последние два дня было запущено как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время перевозки работников одного из производственных объектов был поврежден вахтовый автобус. Люди не пострадали.

"Имеются разрушения, продолжается оценка последствий атаки.

Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег", — отметил Корецкий.

Что предшествовало?

24 июня враг атаковал АЗК "Укрнафты" и производственные активы "Группы Нафтогаз" в нескольких областях, в результате чего работа части из них остановлена, а также есть пострадавшие.

Под ударом оказались несколько автозаправочных комплексов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Работа атакованных АЗК остановлена.

Также россияне наносили удары дронами по производственным активам в Полтавской области. Имеются существенные повреждения объектов добычи и хранения газа. Работа части активов остановлена.

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