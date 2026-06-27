Ракети та дрони вдарили по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині й Харківщині

За два дні російські загарбники завдали ракетних та дронових ударів по виробничих об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині та Харківщині. Пошкоджено інфраструктуру, триває оцінка наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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"Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об’єкти Група Нафтогаз на Полтавщині та Харківщині.

За останні два дні щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. Люди не постраждали.

"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки.

Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег", - зазначив Корецький.

Що передувало?

24 червня ворог атакував АЗК "Укрнафти" та виробничі активи "Групи Нафтогаз" у кількох областях, унаслідок чого роботу частини з них зупинено, а також є постраждала.

Під ударом були кілька автозаправних комплексів у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Роботу атакованих АЗК зупинено.

Також росіяни били дронами по виробничих активах на Полтавщині. Є суттєві пошкодження об’єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

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