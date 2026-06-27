Последствия атаки на Сумы: 11 пострадавших, среди них - двое детей
Утром 27 июня российские войска нанесли удар по городу Сумы. Пострадали 11 человек, в том числе - двое детей. Повреждены жилые дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате вражеской атаки повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили, а также возник пожар в одном из частных домовладений.
Последствия атаки
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