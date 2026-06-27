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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Последствия атаки на Сумы: 11 пострадавших, среди них - двое детей

Российский обстрел Сум: 11 пострадавших, повреждены дома и автомобили

Утром 27 июня российские войска нанесли удар по городу Сумы. Пострадали 11 человек, в том числе - двое детей. Повреждены жилые дома и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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По предварительной информации, в результате обстрела пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате вражеской атаки повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили, а также возник пожар в одном из частных домовладений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Сумы: в результате попаданий повреждены дома и автомобили. 9 пострадавших, среди них двое детей (обновлено)

Последствия атаки

Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети
Полиция работает на местах обстрела Сум: 11 раненых, среди пострадавших есть дети

Автор: 

обстрел (33376) Сумская область (4276) Сумы (1379) Сумский район (634)
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