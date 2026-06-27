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Новини Атака БпЛА на Суми
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Наслідки атаки на Суми: 11 потерпілих, серед них двоє дітей

Російський обстріл Сум: 11 постраждалих, пошкоджено будинки та авто

Вранці 27 червня російські війська завдали удару по місту Суми. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції області.

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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмовано одинадцять людей, серед яких двоє дітей. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

У результаті ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі, а також виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь.

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Наслідки атаки

Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих
Поліція працює на місцях обстрілу Сум: 11 поранених, є діти серед постраждалих

Автор: 

обстріл (34730) Сумська область (4828) Суми (1132) Сумський район (641)
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