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Новости Атака беспилотников
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Россия запустила ударные дроны по Украине вечером 27 июня: в Чернигове раздавались взрывы

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА

Вечером в субботу, 27 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для нанесения удара по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

Группа БПЛА в направлении Павлограда, — сообщалось в 18:55.

Черниговская область: группа БПЛА курсом на Городню, — сообщалось в 19:13.

Черниговская область: группа БПЛА вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича, — сообщалось в 19:29.

В 19:38 ВС сообщали:

  • Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.
  • БПЛА курсом на Чернигов с севера.

Несколько БПЛА над Черниговом, — сообщалось в 20:07.

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Взрывы в Чернигове

"Суспільне.Чернігів" сообщило о серии взрывов в Чернигове.

Начальник ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что на город летит 10 "Шахедов". По ним работает ПВО.

Читайте также: ПВО Украины обезвредила 113 дронов из 129, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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