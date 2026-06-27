Россия запустила ударные дроны по Украине вечером 27 июня: в Чернигове раздавались взрывы

Вечером в субботу, 27 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для нанесения удара по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

Группа БПЛА в направлении Павлограда, — сообщалось в 18:55.

Черниговская область: группа БПЛА курсом на Городню, — сообщалось в 19:13.

Черниговская область: группа БПЛА вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича, — сообщалось в 19:29.

В 19:38 ВС сообщали:

Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.

БПЛА курсом на Чернигов с севера.

Несколько БПЛА над Черниговом, — сообщалось в 20:07.

Смотрите также: Воздушные силы показали перехват двух баллистических ракет "Искандер-М" системой Patriot PAC-3 над Киевом. ВИДЕО

Взрывы в Чернигове

"Суспільне.Чернігів" сообщило о серии взрывов в Чернигове.

Начальник ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что на город летит 10 "Шахедов". По ним работает ПВО.

Читайте также: ПВО Украины обезвредила 113 дронов из 129, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА