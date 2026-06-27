Россия запустила ударные дроны по Украине вечером 27 июня: в Чернигове раздавались взрывы
Вечером в субботу, 27 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для нанесения удара по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
Группа БПЛА в направлении Павлограда, — сообщалось в 18:55.
Черниговская область: группа БПЛА курсом на Городню, — сообщалось в 19:13.
Черниговская область: группа БПЛА вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича, — сообщалось в 19:29.
В 19:38 ВС сообщали:
- Реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.
- БПЛА курсом на Чернигов с севера.
Несколько БПЛА над Черниговом, — сообщалось в 20:07.
Взрывы в Чернигове
"Суспільне.Чернігів" сообщило о серии взрывов в Чернигове.
Начальник ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что на город летит 10 "Шахедов". По ним работает ПВО.
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