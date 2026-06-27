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Новини Атака безпілотників
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Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 27 червня: у низці областей – повітряна тривога (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА

Ввечері суботи, 27 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

Група БпЛА в напрямку Павлограда, - повідомлялося о 18:55.

Чернігівщина: група БпЛА курсом на Городню, - повідомлялося о 19:13.

Чернігівщина: група БпЛА вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Славутича, - повідомлялося о 19:29.

О 19:38 ПС повідомляли:

  • Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА курсом на Чернігів з півночі.

Декілька БпЛА над Черніговом, - повідомлялося о 20:07.

Дивіться також: Повітряні сили показали перехоплення двох балістичних ракет "Іскандер-М" системою Patriot PAC-3 над Києвом. ВIДЕО

Вибухи у Чернігові

"Суспільне.Чернігів" повідомило про серію вибухів у Чернігові.

Начальник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що на місто летить 10 "шахедів". По них працює ППО.

Оновлення

БпЛА на півночі Київщини у напрямку Чорнобиля, - повідомлялося о 20:27.

Чернігівщина: реактивний БпЛА в напрямку Славутича, - повідомлялося о 20:51. 

Реактивний БпЛА курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 21:05.

Реактивний БпЛА над Черніговом, - повідомлялося о 21:33. 

Дрони продовжують рух на Київщині

  • Реактивний БпЛА курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 21:49.
  • Реактивний БпЛА на Бориспіль, - повідомлялося о 21:51. 
  • Реактивний БпЛА повз Обухів курсом на Білу Церкву, - повідомлялося о 22:08.

БпЛА в напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 22:18. 

О 22:26 скасовано повітряну тривогу в Києві та області.

Читайте також: ППО України знешкодила 113 дронів зі 129, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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