Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 27 червня: у низці областей – повітряна тривога (оновлено)
Ввечері суботи, 27 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
Група БпЛА в напрямку Павлограда, - повідомлялося о 18:55.
Чернігівщина: група БпЛА курсом на Городню, - повідомлялося о 19:13.
Чернігівщина: група БпЛА вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Славутича, - повідомлялося о 19:29.
О 19:38 ПС повідомляли:
- Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА курсом на Чернігів з півночі.
Декілька БпЛА над Черніговом, - повідомлялося о 20:07.
Вибухи у Чернігові
"Суспільне.Чернігів" повідомило про серію вибухів у Чернігові.
Начальник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що на місто летить 10 "шахедів". По них працює ППО.
Оновлення
БпЛА на півночі Київщини у напрямку Чорнобиля, - повідомлялося о 20:27.
Чернігівщина: реактивний БпЛА в напрямку Славутича, - повідомлялося о 20:51.
Реактивний БпЛА курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 21:05.
Реактивний БпЛА над Черніговом, - повідомлялося о 21:33.
Дрони продовжують рух на Київщині
- Реактивний БпЛА курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 21:49.
- Реактивний БпЛА на Бориспіль, - повідомлялося о 21:51.
- Реактивний БпЛА повз Обухів курсом на Білу Церкву, - повідомлялося о 22:08.
БпЛА в напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 22:18.
О 22:26 скасовано повітряну тривогу в Києві та області.
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