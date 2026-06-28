Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 400 970 человек (+1 250 за сутки), 12 063 танка, 44 920 артиллерийских систем, 24 844 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 400 970 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 400 970 (+1 250) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 063 (+3) шт.
- боевых бронированных машин — 24 844 (+9) шт.
- артиллерийских систем — 44 920 (+63) шт.
- РСЗО — 1 901 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 454 (+7) шт.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 754 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 377 500 (+1 889) шт.
- крылатые ракеты — 4 790 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 113 135 (+501) шт.
- специальная техника — 4 360 (+7) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль