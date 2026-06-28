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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 400 970 человек (+1 250 за сутки), 12 063 танка, 44 920 артиллерийских систем, 24 844 ББМ. ИНФОГРАФИКА

россиянин после атаки дрона

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 400 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 400 970 (+1 250) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 063 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 844 (+9) шт.
  • артиллерийских систем — 44 920 (+63) шт.
  • РСЗО — 1 901 (+2) ед.
  • средства ПВО — 1 454 (+7) шт.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 754 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 377 500 (+1 889) шт.
  • крылатые ракеты — 4 790 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 113 135 (+501) шт.
  • специальная техника — 4 360 (+7) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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