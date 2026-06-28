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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 400 970 осіб (+1 250 за добу), 12 063 танки, 44 920 артсистем, 24 844 ББМ. ІНФОГРАФІКА

росіянин після атаки дрона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 400 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 400 970 (+1 250) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 063 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 24 844 (+9) од.
  • артилерійських систем - 44 920 (+63) од.
  • РСЗВ - 1 901 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 454 (+7) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 754 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 500 (+1 889) од.
  • крилаті ракети - 4 790 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 113 135 (+501) од.
  • спеціальна техніка - 4 360 (+7) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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