Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции: Наши люди наполняют её страницы жизнью
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-летием принятия Конституции Украины.
Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Так, он подчеркнул, что ровно 30 лет назад был принят Основной Закон нашего государства, которому силу придают украинцы и украинки.
"Наши люди, которые пишут страницы нашей истории, и именно они наполняют страницы нашей Конституции - жизнью. Своим примером, своими делами, своим трудом и борьбой ради Украины.
Суверенной. Самостоятельной. Демократической. Правовой. Европейской. Мирной. Независимой. С Днем Конституции Украины!" - добавил он
Топ комментарии
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий28.06.2026 10:16 Ответить Ссылка
+11 Ольга Пелле
показать весь комментарий28.06.2026 10:16 Ответить Ссылка
+9 Lax Klyaks
показать весь комментарий28.06.2026 10:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль