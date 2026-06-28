Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции: Наши люди наполняют её страницы жизнью

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-летием принятия Конституции Украины.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Так, он подчеркнул, что ровно 30 лет назад был принят Основной Закон нашего государства, которому силу придают украинцы и украинки.

"Наши люди, которые пишут страницы нашей истории, и именно они наполняют страницы нашей Конституции - жизнью. Своим примером, своими делами, своим трудом и борьбой ради Украины.

Суверенной. Самостоятельной. Демократической. Правовой. Европейской. Мирной. Независимой. С Днем Конституции Украины!" - добавил он

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