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Новости День Конституции
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Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции: Наши люди наполняют её страницы жизнью

Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-летием принятия Конституции Украины.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Так, он подчеркнул, что ровно 30 лет назад был принят Основной Закон нашего государства, которому силу придают украинцы и украинки.

"Наши люди, которые пишут страницы нашей истории, и именно они наполняют страницы нашей Конституции - жизнью. Своим примером, своими делами, своим трудом и борьбой ради Украины.

Суверенной. Самостоятельной. Демократической. Правовой. Европейской. Мирной. Независимой. С Днем Конституции Украины!" - добавил он

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Автор: 

Зеленский Владимир (24668) Конституция (2145) поздравление (1024)
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Топ комментарии
+13
Особливо ти, гнида воровита, наповнюєш її сторінки власним, zелегим, лайном.
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28.06.2026 10:16 Ответить
+11
Вітає поц, який топчеться по тій конституції восьмий рік без жодних докорів сумління.
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28.06.2026 10:16 Ответить
+9
От зелена потвора. Ще падло глузує з Конституції України.
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28.06.2026 10:26 Ответить

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