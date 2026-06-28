Зеленський привітав українців із Днем Конституції: Наші люди наповнюють її сторінки життям

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 30-річчям ухвалення Конституції України.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, він наголосив, що рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки.

"Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України.

Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!" - додав він

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