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Новини День Конституції
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Зеленський привітав українців із Днем Конституції: Наші люди наповнюють її сторінки життям

Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 30-річчям ухвалення Конституції України.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, він наголосив, що рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки.

"Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України.

Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!" - додав він

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) Конституція (537) привітання (721)
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Топ коментарі
+11
Особливо ти, гнида воровита, наповнюєш її сторінки власним, zелегим, лайном.
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28.06.2026 10:16 Відповісти
+9
Вітає поц, який топчеться по тій конституції восьмий рік без жодних докорів сумління.
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28.06.2026 10:16 Відповісти
+6
От зелена потвора. Ще падло глузує з Конституції України.
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28.06.2026 10:26 Відповісти

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