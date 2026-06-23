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Забезпечують стійкість держави: Зеленський привітав держслужбовців з професійним святом

Зеленський привітав працівників державної служби

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників державної служби з професійним святом та подякував їм за роботу в умовах повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Роль державної служби під час війни

Президент наголосив, що однією з основ стійкості України є те, що державні інституції залишаються функціональними та продовжують виконувати свої завдання.

За його словами, ефективна робота держави складається з тисяч щоденних рішень, які забезпечують внутрішню стійкість країни та підтримку громадян у кожному місті і громаді.

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Подяка за щоденну роботу та відповідальність

Зеленський підкреслив, що Україна виконує соціальні зобов’язання, підтримує зв’язки зі світом і реалізовує домовленості з міжнародними партнерами.

"Однією з основ нашої стійкості в Україні протягом усіх цих років повномасштабної війни є те, що наші державні інституції залишились функціональними та продовжили виконувати завдання, які потрібні для забезпечення життя нашої країни і людей", - наголосив президент.

Він зазначив, що це залежить від тисяч працівників на різних рівнях державного управління.

"Я вдячний кожному, хто своєю старанністю, своїми компетенціями, своєю відданістю Україні забезпечує необхідні результати та попри виклики працює заради нашої країни та наших людей. Слава Україні!", - написав Володимир Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28157) привітання (720) держслужбовці (346)
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Топ коментарі
+11
Зеленим вже мало просто красти - треба ще це святкувати.
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23.06.2026 22:35 Відповісти
+7
От, не знаю... Може хтось підскаже? В історії земної цивілізації було таке, що КВН керував державою?
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23.06.2026 22:33 Відповісти
+4
Величайший корупціонер привітав зі святом своїх подільників. І тост буде... Пилили ... пилимо і будемо пилити гроші платників податків. А також всі інвестиції що заходять від Світових партнерів в Україну. І з цим членогаєм нас приймуть в в ЄС ....
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23.06.2026 22:30 Відповісти

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