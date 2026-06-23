Обеспечивают устойчивость государства: Зеленский поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников государственной службы с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Роль государственной службы во время войны

Президент подчеркнул, что одной из основ устойчивости Украины является то, что государственные институты остаются функциональными и продолжают выполнять свои задачи.

По его словам, эффективная работа государства состоит из тысяч ежедневных решений, которые обеспечивают внутреннюю устойчивость страны и поддержку граждан в каждом городе и громаде.

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Благодарность за ежедневную работу и ответственность

Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет социальные обязательства, поддерживает связи с миром и реализует договоренности с международными партнерами.

"Одной из основ нашей устойчивости в Украине на протяжении всех этих лет полномасштабной войны является то, что наши государственные институты остались функциональными и продолжили выполнять задачи, необходимые для обеспечения жизни нашей страны и людей", — подчеркнул президент.

Он отметил, что это зависит от тысяч работников на разных уровнях государственного управления.

"Я благодарен каждому, кто своим усердием, своими компетенциями, своей преданностью Украине обеспечивает необходимые результаты и, несмотря на вызовы, работает ради нашей страны и наших людей. Слава Украине!", — написал Владимир Зеленский.

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