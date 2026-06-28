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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг ударил по Запорожью: уже 8 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 28 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным ОГА, по меньшей мере два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

"россияне в воскресенье утром нанесли удар по областному центру. Известно о разрушениях и пожаре. Ранены мужчина и женщина. Другие последствия атаки устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Последствия

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

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Обновленная информация

Как позже стало известно, увеличивается количество пострадавших вследствие вражеского удара по областному центру.

"Ранен ребенок... Из-за удара российскими управляемыми авиабомбами уже трое травмированных", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12.06 уже известно 8 раненых из-за атаки россиян на Запорожье.

"Среди них двое детей, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии", – уточнил Федоров.

удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (2976) обстрел (33391) Запорожская область (4508) Запорожский район (648)
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