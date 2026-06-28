Ворог ударив по Запоріжжю: вже 11 поранених, 5-річний хлопчик у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 28 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними ОВА, щонайменше дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка. Інші наслідки атаки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки







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Оновлена інформація

Як згодом стало відомо, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по обласному центру.

"Поранена дитина...Через удар російськими керованими авіабомбами вже троє травмованих", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12.06, уже відомо 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя.

"Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані", - уточнив Федоров.















Станом на 13.28, вже відомо про одинадцятьох постраждалих: до медиків продовжують звертатися люди, поранені внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя.

"Допомога лікарів знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям - п'ятирічному хлопчику та 16-річній дівчині. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.