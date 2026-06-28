Там, где упал Ленин, прочно будет стоять Мазепа, - Зеленский инициирует установку памятника гетману в центре Киева. ФОТО

Место, где более десяти лет назад был демонтирован памятник Ленину, может стать площадкой для нового исторического символа. Именно здесь предлагают установить памятник Ивану Мазепе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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бюст Мазепы в Лавре

По его словам, Украина сейчас восстанавливает историческую справедливость.

"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, совершенно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры - Ивана Мазепы", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что именно под покровительством Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой казацкого государства.

По мнению Зеленского, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в столице.





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Он отметил, что для этого уже существует символическое место - на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства был сведён памятник Ленину.

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен: там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа", - подытожил глава государства.

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