Там де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа, - Зеленський ініціює появу пам’ятника гетьману в центрі Києва. ФОТО

Локація, на якій понад десять років тому демонтували пам’ятник Леніну, може стати місцем для нового історичного символу. Саме тут пропонують встановити монумент Івану Мазепі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відкриття погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Погруддя Мазепи у Лаврі

За його словами, Україна наразі відновлює історичну справедливість.

Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври - Івана Мазепи", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила період розквіту, а самого гетьмана назвав видатним державним діячем, меценатом і очільником Козацької держави.

На думку Зеленського, масштаб постаті Івана Мазепи заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний пам'ятник у столиці.





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Він зауважив, що для цього вже існує символічне місце - на бульварі Тараса Шевченка, де у грудні 2013 року під час Революції Гідності повалили пам'ятник Леніну.

Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", - підсумував глава держави.

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