РФ нанесла ракетный удар по Змиевской громаде на Харьковщине: один человек погиб, ещё 8 пострадали, среди них двое детей

В воскресенье, 28 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района Харьковской области. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавшие

В 19:33 Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара один человек погиб. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.

Позже, в 19:47, он уточнил, что число пострадавших в результате вражеского удара по Змиевской громаде увеличилось до 7 человек. Среди пострадавших двое детей.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обновленная информация

В 20:29 Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Змиевской громаде пострадали 32-летняя женщина, 28-летний мужчина, 53-летняя женщина, 41-летний, 26-летний и 50-летний мужчины. Также взрывные ранения получили 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Погибла 55-летняя женщина.

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