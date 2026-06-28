РФ завдала ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині: одна людина загинула, ще 8 постраждали, серед них двоє дітей (оновлено)

У неділю, 28 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

О 19:33 Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Згодом о 19:47 він уточнив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді збільшилася до 7 людей. Серед постраждалих двоє дітей.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Оновлена інформація

О 20:29 Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді постраждали 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, 41-річний, 26-річний та 50-річний чоловіки. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Загинула 55-річна жінка.

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